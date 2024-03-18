10 شروط يجب توافرها فى المتطوعين وقصاصى الأثر بالقوات المسلحة.. اعرفها

كتب ـ زكى القاضى

حددت القوات المسلحة المصرية عددا من المواصفات والشروط للمتقدمين للتطوع والانضمام لصفوف المتطوعين وقصاصي الأثر بالقوات المسلحة..جاء أهمها في التالي:-

1. الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية / المهنية / الرياضية) على أن لا تقل النسبة المئوية لمجموع الدرجات عن 60%.

2. وبالنسبة لقصاصى الأثر من الحاصلين على الشهادة الإعدادية (درجة النجاح فقط) - راسبى الإعدادية – الابتدائية من مواليد ومقيمى محافظتى ( قنا / أسوان ) والمناطق الصحراوية بنطاقهم.

3. وألا يقل السن عن 15 عاما ولا يزيد عن 25 عاما عند الإلتحاق بالقوات المسلحة فى 20/1/2025.

4. ولا يقل عن 17 عاما لقصاصى الأثر ويشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 عاما، وأن لا يقل الطول عن 170 سم .

5. أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين.

6. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

7. وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب بنجاح.

8. وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً ويجتاز كل الاختبارات بنجاح.

9. وألا يكون متخلفاً عن التجنيد و غير لائق طبيا للخدمة العسكرية أو سبق رفته من الخدمة العسكرية أو أى منشأة تعليمية عسكرية.

10. استيفاء البيانات المطلوبة على موقع إدارة التجنيد والتعبئة.