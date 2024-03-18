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وفاء أحمد من كفر الشيخ الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية لعام 2024

الإثنين، 18 مارس 2024 12:24 م
وفاء أحمد من كفر الشيخ الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية لعام 2024 وفاء أحمد محمد الأم المثالية الثانية
كتب مدحت وهبة

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حصلت وفاء أحمد محمد من محافظة كفر الشيخ  على لقب الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية وهى أرملة منذ 32 عاما حاصلة على دبلوم صناعي وليدها ابنه حاصلة على ليسانس حقوق وابن بكالوريوس علوم بحرية والابن الثالث ليسانس أصول دين.
 
بدأت معاناة الام عندما ارغمها  والدها على ترك التعليم بسبب ظروف المعيشة فكان غير قادر على تحمل مصاريف الدراسة حيث تركت الدراسة و ساعدت والدتها في أعمال المنزل وتربية اخواتها  وتزوجت الأم في عمر 23 عاما من زوج يعمل بمنطقة التأمينات الاجتماعية وعاشت حياة مليئة بالمعاناة حيث تعرض الزوج لازمة مالية شديدة اضطرت لبيع ومحتويات المنزل للوقوف معه في أزمته وتوفي الزوج بعد 5 سنوات من الزواج تاركا لها ثلاثة أولاد ولم يترك لأسرته سوى معاش بسيط  عملت الأم خدمات معاونة حتى تستطيع الإنفاق على أبنائها وخلال هذه الفترة استكملت دراستها حتى حصلت على دبلوم قنى صناعي ثم قامت بتسوية حالتها في العمل الى فنى هندسة.
 
 
وفاء احمد
وفاء احمد الام المثالية
 
 
 






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