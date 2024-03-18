وزير الداخلية مهنئا الرئيس بالعاشر من رمضان: ملحمة وطنية فى العطاء والفداء

كتب ــ محمود عبد الراضي

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

جاء بها: "بكل معانى التقدير والاعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بموفور الصحة والتوفيق والسداد بمناسبة الاحتفال بانتصارات العاشر من رمضان . نستقبل فى مثل هذا اليوم من كل عام ذكرى العاشر من رمضان المجيد لتتجدد فى الأذهان أيام مجد خالدات جسدت فيها القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية وجموع الشعب المصرى الفتيه ملحمةً وطنية فى العطاء والفداء دفاعاً عن الوطن ورفعته . حفظ الله مصر بقيادتكم الحكيمه وكل عام وسيادتكم بخير".

وأرسل وزير الداخلية- برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".. جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهانى وصادق الأمنيات . تأتى ذكرى العاشر من رمضان فى كل عام لتدلل على تقديرنا لعطاء قواتنا المسلحة الباسلة الذين جادوا وما زالوا بأرواحهم فداءً لوطنهم وروت دمائهم الطاهرة عبر معارك التحرير كل حبة رمل فى أرض مصر الكنانة . حفظ الله القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن .. ولتبقى مصر أبد الدهر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزة مستقرة .

ووجه وزير الداخلية - برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها :- يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن خالص الإعتزاز والتقدير وصادق الأمنيات. إن ما قامت به قواتنا المسلحة فى ملحمة العاشر من رمضان الخالدة سيظل محفوراً بحروف من نور فى سجل الشرف والكرامة لتبقى قواتنا المسلحة رمزاً للعزة والفخر على مر العصور وفى هذه المناسبة نتوجه للمولى جل فى علاه أن يُعيد علينا هذه الأيام ومصرنا فى عزة وكرامة وتلاحمنا جيشاً وشرطةً وشعباً فى نمو وريادة لتعلو رايتنا دائماً خفاقة .