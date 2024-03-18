وزع 50 ألف قطعة ملابس.. صندوق تحيا مصر يجبر خاطر الأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية

كتب مدحت وهبة

ينظم صندوق تحيا مصر، بدءًا من صباح اليوم، ولمدة ثلاثة أيام متواصلة، معرض مبادرة "دكان الفرحة" للأسر المستحقة في محافظة الدقهلية، والطلاب الأولى بالرعاية في جامعة قناة السويس بالقاهرة، لتوفير 50 ألف قطعة ملابس جديدة، وذلك في إطار حرص الصندوق منذ إنشائه على تنوع وتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي من شأنها تقديم الدعم الاجتماعي، وبتعاون وثيق مع مؤسسات المجتمع المدني، للوصول إلى كافة الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

من جانبه، قال تامر عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر ، إن معرض "دكان الفرحة" في جامعة قناة السويس يتضمن 20 ألف قطعة ملابس جديدة واكسسوارات وأحذية، لرعاية أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة، حيث يتيح المعرض لكل طالب اختيار 5 قطع متنوعة من بين المعروضات، وذلك ضمن أنشطة مبادرة دكان الفرحة لرعاية طلاب الجامعات الحكومية المعد لهم دراسة حالة اجتماعية بواسطة كل جامعة،

وفي سياق متصل، افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، معرض دكان الفرحة للأسر الأولى بالرعاية في محافظة الدقهلية ويتضمن المعرض 30 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات وأواني للطهي ومفروشات، فضلًا عن ألعاب الأطفال، ويستهدف 3000 أسرة، حيث يتيح المعرض لكل أسرة اختيار ١٥ قطعة متنوعة، لافتًا إلى أن المعرض استهدف الأسر المستحقة والأولى بالرعاية عقب إجراء بحث اجتماعي، في عدة مناطق بمحافظة الدقهلية بقطارس ،ديرب بقطارس ،شنيسة ،كفر ديرب، بقطارس، منشأة الأخوة ،الدير، تلبنت أجا، منشأة عبد النبي، عزب العرب، البهو فريك، شبرا البهو، ،كفر الشراقوة، السنيطة، البرامون، البنديرة، الحواوشة، الخليج، الريدانية، الزمار، مضيفًا أن مبادرة "دكان الفرحة" تأتى ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعي الذي أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض.

الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر استطاع عبر مبادرة دكان الفرحة ومعارض الحماية الاجتماعية تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ومعارض للطلاب داخل الجامعات الحكومية، مع مراعاة الجانب المعنوي حيث تتاح الفرصة للمستفيدين لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل، ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من 2 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 650 ألف مواطن، في أغلب محافظات الجمهورية، فضلًا عن تنظيم معارض في دور رعاية الأيتام وجمعيات أبناء السجينات وذوي الهمم، بجانب تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج، إذ يتم البحث والتقصي عبر الجمعيات بالقرى والنجوع لرصد الفتيات الأولى بالرعاية، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج، بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة



مبادرة دكان الفرحة



افتتاح معرض دكان الفرحة بالدقهلية