وزارة الصحة تطلق فعاليات البرنامج التدريبي "مجتمع صحي آمن رقميًا"

كتب - وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "مجتمع صحي آمن رقميًا"، للعاملين بالوزارة، مساء الأحد، وبالتعاون مع أحد شركات تكنولوجيا المعلومات.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يستهدف تعزيز مفاهيم "الوقاية الرقمية" لدى العاملين بالوزارة، ورفع التوعية بالتهديدات والمخاطر الأمنية، بما يساهم في تفادي الهجمات السيبرانية للحد من الخسائر المالية والمعلوماتية والأمنية، في إطار مجهودات الدولة لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي.

واستعرض الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو التحول الرقمي ومحاور العمل الأساسية والتي تشمل تكوين كوادر جديدة ، مجموعات عمل، وتهيئة مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ودراسة ميكنة وحدات الرعاية الأساسية وتنفيذها.

وتابع "عبدالعليم" أن محاور العمل تشمل أيضًا دراسة ميكنة المستشفيات وتنفيذها، وتوفير المعرفة لمتخذ القرار وإنشاء قنوات تتيح المعلومات معتمدة على قواعد بيانات يتم الإدخال بها لحظيا وتتضمن (إنشاء مراكز دعم واتخاذ القرار، مركز قيادة والسيطرة وغرفة إدارة الأزمات)، وتعظيم الاستفادة من حميع البيانات المتاحة، وتطوير قواعد البيانات، فضلاً عن دراسة إنشاء ملف طبي موحد للمواطن المصري مستفيدا من كل ملفات التطبيقات الحالية، وكذلك إنشاء مجموعة من التطبيقات لخدمة قطاعات الوزارة.

وأكد الدكتور أحمد عبدالحافظ نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، أهمية التوعية بأهمية ومخاطر الأمن السيبراني، موضحًا أن ٩٠٪؜ من مشكلاتنا تقع بسبب أخطاء مستخدمين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لا يمكن أن يكون كافيًا ويلبي أهداف العمل دون وعي العاملين بالأمن السيبراني.

حضر فعاليات إطلاق البرنامج عدد من قيادات الوزارة وممثلي الإدارات العامة والمركزية بالوزارة، وعدد من رؤساء الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.