واشنطن: وصول أول رحلة طيران تقل مواطنين أمريكيين من هايتى إلى ميامى

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن العشرات من المواطنين الأمريكيين الفارين من عنف العصابات الفوضوي في هايتي وصلوا بسلام إلى ميامي.



وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل - بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إنه تم نقل أكثر من 30 مواطنًا أمريكيًا على متن رحلة مستأجرة من الحكومة الأمريكية من كاب هايتيان، هايتي، إلى مطار ميامي الدولي مساء الأحد بعد أن نصحت السفارة الأمريكية في بورت أو برنس المواطنين الأمريكيين بمغادرة الدولة الكاريبية في أقرب وقت.



وردًا على سؤال عما إذا كان سيكون هناك المزيد من الرحلات الجوية، قال باتيل - للصحفيين اليوم - إن الوزارة تتخذ العملية "خطوة بخطوة"، مشيرًا إلى أن الوضع "مائع وسريع التطور"، مضيفًا أن الوزارة على اتصال مستمر بالمواطنين الأمريكيين الموجودين على الأرض في هايتي.



وأعلن رئيس وزراء هايتي أرييل هنري، الأسبوع الماضي، أنه سيستقيل بعد تشكيل مجلس رئاسي انتقالي مع تصاعد أعمال العنف في البلاد.



وجاء إعلان هنري بعد اجتماع مع زعماء منطقة البحر الكاريبي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جامايكا، حيث اتفقوا على اقتراح مشترك لإنشاء مجلس انتقالي.



وتشهد هايتي، حالة طوارئ بعد أن سيطرت العصابات على عدة مناطق في البلاد، بما في ذلك الحي المحيط بالسفارة الأمريكية في بورت أو برنس، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في وقت سابق من هذا الشهر، إن أكثر من 360 ألف شخص نزحوا بسبب أعمال العنف.