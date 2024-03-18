هيئة الدواء تكشف جرعات الأدوية الخاصة بمرضى السكر فى رمضان

نصحت هيئة الدواء المصرية بمراجعة الطبيب لتعديل أوقات وجرعات الأدوية الخاصة بمرض السكري.​

وقالت هيئة الدواء المصرية : تختلف التعديلات حسب نوع السكري (الأول أو الثاني)، ونوع الدواء أو الأنسولين.​وتابعت هيئة الدواء المصرية : يمكن تحويل الأدوية التي تؤخذ أكثر من مرة خلال اليوم إلى أدوية ممتدة المفعول، أو تغييرها إلى مرة أو مرتين في اليوم، بناء على تعليمات الطبيب.​وتابعت هيئة الدواء : يجب استشارة الطبيب المعالج بشأن مواعيد تناول أدوية الأمراض المزمنة، مثل أدوية القلب والغدة الدرقية ومرض باركنسون، وكذلك أدوية السيولة ومضادات التجلط.​وقالت هيئة الدواء المصرية : من الممكن استخدام الأدوية في شكل الحقن والقطرات والاستنشاق أثناء الصيام بعد الرجوع إلي الطبيب.​