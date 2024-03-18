اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف جرعات الأدوية الخاصة بمرضى السكر فى رمضان

الإثنين، 18 مارس 2024 12:23 م
هيئة الدواء تكشف جرعات الأدوية الخاصة بمرضى السكر فى رمضان هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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نصحت هيئة الدواء المصرية بمراجعة الطبيب لتعديل أوقات وجرعات الأدوية الخاصة بمرض السكري.​

وقالت هيئة الدواء المصرية : تختلف التعديلات حسب نوع السكري (الأول أو الثاني)، ونوع الدواء أو الأنسولين.​

وتابعت هيئة الدواء المصرية : يمكن تحويل الأدوية التي تؤخذ أكثر من مرة خلال اليوم إلى أدوية ممتدة المفعول، أو تغييرها إلى مرة أو مرتين في اليوم، بناء على تعليمات الطبيب.​

وتابعت هيئة الدواء : يجب استشارة الطبيب المعالج بشأن مواعيد تناول أدوية الأمراض المزمنة، مثل أدوية القلب والغدة الدرقية ومرض باركنسون، وكذلك أدوية السيولة ومضادات التجلط.​

وقالت هيئة الدواء المصرية : من الممكن استخدام الأدوية في شكل الحقن والقطرات والاستنشاق أثناء الصيام بعد الرجوع إلي الطبيب.​

 
 
 
 
 

 







هيئة الدواء

مرض السكر

الامراض المزمنة




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