نقيب الإعلاميين: الشركة المتحدة تقدم جرعة درامية دسمة خلال شهر رمضان

كتب محمد السيد الشاذلى

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم جرعة درامية دسمة ومتنوعة خلال شهر رمضان الكريم، تنوعت ما بين الدراما الاجتماعي والكوميدي والتاريخى، مشيرا الى أن الشركة المتحدة عملت على جمع شمل الأسرة المصرية خلف الشاشة، لا سيما فى ظل التنوع والاختلاف بين المسلسلات التى تتم إذاعتها.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له، أنه فى هذا الموسم الدرامى الرمضانى نجحت الشركة المتحدة فى تقديم أعمال متنوعة وأيضا الأعمال الدرامية المحببة للمواطن المصرى والعربى، موضحا أن هذا التنوع أكد على المهنية والاحترافية التى تدار بها الشركة المتحدة.

وذكر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن الشركة المتحدة تعتبر العمود الفقرى للإعلام المصرى فى هذا التوقيت وتنجح فى كل موسم درامى بإنتاج درامى متميز، متابعا: "القادم أفضل نحو مزيد من التطوير وتقديم الواجبات المتنوعة والتى ترضى الذوق المتنوع للجماهير المصرية والعربية".