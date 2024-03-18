نقيب أطباء القاهرة: مشروبات الطاقة والسجائر الإلكترونية الأكثر تأثيراً على صحة الشباب

أطلق طلاب قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بالاشتراك مع طلاب كلية طب قصر العينى والطلبة الوافدين حملة تطوع للتوعية بمخاطر السموم والمخدرات، ومحو الأمية الصحية لدى الشباب، تحت شعار مصر خالية من السموم والمخدرات.

جاء ذلك خلال اليوم العلمى لقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بحضور الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب القصر العينى، والدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء السابق والدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة ، رئيس قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية والدكتورة نيفين الدسوقى والدكتورة أمانى هنون ونخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وقالت الدكتورشيرين غالب أن مخاطر السموم غير التقليدية، أصبحت أكتر ضرراً وتأثيراً على صحة وحياة الشباب الذى يجد فى تناولها نوع من التجديد، ولا يعتبرها المجتمع مواد مخدرة أو محظور تناولها، مثل مشروبات الطاقة، والسجائر الإلكترونية ومجموعة كبيرة من المنشطات التى يتناولها الرياضيين، وأقراص وأعشاب التخسيس مجهولة المصدر والتى تحتوى جميعها على مواد سامة وقد تؤدى للوفا .

وشددت غالب على ضرورة متابعة الأسرة لصحة الشباب وملاحظة أية تغيرات تطرأ عليها، ومحاولة الكشف المبكر والحد من مخاطر تعاطى المخدرات التقليدية، والجديدة مثل مواد الاستروكس المخدرة والتى تلاحظ انتشارها بين بعض الفئات.

وعلى هامش اليوم العلمى، أجريت مسابقة للطلاب أسفرت عن اختيار أفضل فيلم تسجيلى وعرض مسرحى وأفضل خطة توعية للوصل للشباب.