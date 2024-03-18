اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 مارس 2024 10:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

نفحات رمضانية من الإسكندرية للقارئ إبراهيم أسامة فى القرآن والإنشاد.. فيديو

الإثنين، 18 مارس 2024 09:00 ص
نفحات رمضانية من الإسكندرية للقارئ إبراهيم أسامة فى القرآن والإنشاد.. فيديو القارئ إبراهيم أسامة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقدم"اليوم السابع" فيديو مصور من محافظة الإسكندرية، مع القارئ الشيخ إبراهيم أسامة من حديقة سعد زغلول بوسط المحافظة لتلاوة القرآن الكريم والإنشاد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك.

 

قال القارئ إبراهيم أسامة، إنه حاصل على ليسانس أصول الدين في الأزهر الشريف وباحث ماجستير في الثقافة الإسلامية، وشارك في مسابقات عديدة وحصل بها علي مراكز متقدمه لخريجي الأزهر الشريف.

وأضاف إبراهيم أسامة  لـ"اليوم السابع"، أن شهر رمضان الكريم، شهر يتسابق فيه المتسابقون، لنيل الدرجات العلا من رب العالمين، فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار.

وأوضح إبراهيم أسامة، أنه حفظ القرآن الكريم وحصل على الإجازات فى القرآن الكريم والقراءات والفقه والعلوم الشرعية واللغة وباحث ماجستير في الثقافة الإسلامية وتلاوة القرآن والإنشاد الديني.


 

 







أخبار الإسكندرية

شهر رمضان المبارك

تلاوة القرآن الكريم

الانشاد الديني

نفحات رمضانية

أخبار اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة