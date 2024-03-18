نفحات رمضانية من الإسكندرية للقارئ إبراهيم أسامة فى القرآن والإنشاد.. فيديو

الإسكندرية -أحمد الزغبي

يقدم"اليوم السابع" فيديو مصور من محافظة الإسكندرية، مع القارئ الشيخ إبراهيم أسامة من حديقة سعد زغلول بوسط المحافظة لتلاوة القرآن الكريم والإنشاد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك.

قال القارئ إبراهيم أسامة، إنه حاصل على ليسانس أصول الدين في الأزهر الشريف وباحث ماجستير في الثقافة الإسلامية، وشارك في مسابقات عديدة وحصل بها علي مراكز متقدمه لخريجي الأزهر الشريف.

وأضاف إبراهيم أسامة لـ"اليوم السابع"، أن شهر رمضان الكريم، شهر يتسابق فيه المتسابقون، لنيل الدرجات العلا من رب العالمين، فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار.

وأوضح إبراهيم أسامة، أنه حفظ القرآن الكريم وحصل على الإجازات فى القرآن الكريم والقراءات والفقه والعلوم الشرعية واللغة وباحث ماجستير في الثقافة الإسلامية وتلاوة القرآن والإنشاد الديني.



