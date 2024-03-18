مياه سوهاج تطلق مسابقة فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم للعاملين وأبنائهم

سوهاج عمرو خلف

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مسابقة دينية فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم للعاملين بالشركة وابنائهم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف ان العاملين المشاركين يتسابقون فى حفظ ربع ونصف القرآن الكريم وثلاث اربع القران والقرآن الكريم كاملاً كما يشارك أبناء العاملين المشاركين بالمسابقة فى حفظ ثلاثة أجزاء وخمسة اجزاء وربع ونصف القران الكريم وثلاث اربع القران والقران الكريم كاملاً على ان يتم تكريم الفائزين بالمسابقة فى نهاية شهر رمضان الكريم.

وأشار رئيس مياه أن المسابقات تاتى تشجع للعاملين وأبنائهم على حفظ القرآن الكريم لغرس قيم الخير والعطاء حتى يستطيعوا القيام بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم بالاضافة الى تحقيق التواصل الحضارى والفكرى والثقافى بعيدًا عن كل ألوان التشدد أو التسيب أو الأفكار الضالة.