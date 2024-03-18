معهد التغذية يكشف مكونات وجبة السحور الصحية .. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشف المعهد القومى للتغذية عن المكونات الصحية لوجبة السحور وقال: يجب أن تحتوى الوجبة على أطعمة غنية بالنشويات المعقدة والألياف الغذائية التى تعطى الإحساس بالشبع معظم أوقات الصيام مثل الفول أو البليلة.

وكان المعهد القومى للتغذية كشف عن مجموعة من النصائح المهمة لوجبة إفطار سليمة وتضمنت النقاط التالية :-

ـ أسرع بتناول وجبة الإفطار مع سماع الأذان-

ـ يمكنك شرب الماء في درجة حرارة الغرفة أو تناول التمر

- قسم وجبة الإفطار على مرحلتين كي لا ترهق المعدة بالامتلاء السريع

- اجعل مشروبات رمضان من العصائر الطبيعية بتقليل السكر أو بدونه وتناولها بعد الإفطار

ـ قم بعمل نشاط حركي بسيط مثل المشي في المكان بعد الأكل

ـ تناول الطعام والشراب بكميات معتدلة واستشعر إشارات الشبع وتوقف عن المزيد

ـ حدد كميات قليلة من المقليات والمخللات ولا تتجاوزها

ـ اجعل الحلويات الرمضانية بعد الجزء الثاني من الإفطار

- توقف عن الطعام حتى وجبة السحور واكتفي فقط بشرب الماء