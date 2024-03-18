مصرع 3 عمال مناجم في بوليفيا بسبب استنشاق الغازات السامة

فاطمة شوقى

انتشلت الشرطة البوليفية جثث ثلاث عمال مناجم من داخل منجم في بوركو للفضة الذى يعتبر من أقدم المناجم الموجودة في منطقة الأنديز.

وأشارت صحيفة الكوميرثيو الأرجنتينية إلى أن فى تلك المنطقة أن ثلاثة من عمال المناجم لقوا حتفهم أمس الأحد، داخل منجم في بوتوسي بجنوب بوليفيا بسبب استنشاق غازات سامة.

ولفتت الشرطة في بيان لها، إلى أن الذين لقوا حتفهم ، هم أب يبلغ من العمر 45 عامًا وابنه البالغ من العمر 20 عامًا وعامل آخر يبلغ من العمر 38 عامًا، وماتوا بسبب التسمم بعد استنشاق أول أكسيد الكربون أثناء عملهم داخل حفرة، وفقًا لتقرير الشرطة.

وأضافت الصحيفة، أن الوفيات الناجمة عن الانهيارات والتسمم بالغازات السامة وغيرها من الحوادث في مناجم بوليفيا، أصبحت تتكرر في السنوات الأخيرة بشكل واضح.

وتابعت أنه في العام الماضي، فقد 77 من عمال المناجم حياتهم نتيجة لهذه الأسباب وفقا لتقارير الشرطة.

ونددت نقابات التعدين في السابق بظروف العمل غير المستقرة وسوء التهوية في المناجم باعتبارها أحد أسباب الحوادث في المناجم.