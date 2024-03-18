مصرع طفلة صعقا بالكهرباء بمصيف بلطيم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقيت طفلة، 11 سنة، مصرعها بحمام عام مؤجر لأحد الأشخاص بمصيف بلطيم، صعقا بالكهرباء أثناء تواجدها به، بشاطئ الزهراء بمدينة مصيف بلطيم، ليجري نقلها عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي لتلقي العلاج وأثناء إسعافها داخل إستقبال المستشفى توفيت الطالبة متأثرة بإصابتها.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مصيف بلطيم، بتعرض الطالبة" رودينا محمد سعد"، 11 سنة طالبة بالصف الخامس الإبتدائي، ومقيمة بمركز الحامول، لصعق كهربائي، وذلك أثناء استحمامها في أحد الحمامات العمومية المؤجرة بمصيف مدينة بلطيم، ثم وردت إشارة أخرى من نقطة شرطة مستشفى بلطيم النموذجي تفيد بوفاة الطالبة متأثرة بإصابتها.

تحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة البرلس وجاري العرض علي جهات التحقيق، حيث جرى نقل جثمان الطالبة إلى مشرحة مستشفى بلطيم النموذجي تحت تصرف جهات التحقيق، ومن المتوقع أن تعاين جهات التحقيق جثمان الطالبة، ومعاينة الحمام العمومي المؤجر، وتصدر القرار المناسب خلال الساعات القليلة القادمة.