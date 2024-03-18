مشروعات تم تنفيذها فى القطاع الزراعى على مدار 10 سنوات.. اعرف التفاصيل

شهد قطاع الزراعة طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة فى دعم منظومة الأمن الغذائى بصورة مباشرة وتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ويتمثل هذا الدعم فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، هذا علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم ما تم تنفيذه فى القطاع الزراعى على مدار 10 سنوات: