مشروعات تم تنفيذها فى القطاع الزراعى على مدار 10 سنوات.. اعرف التفاصيل

شهد قطاع الزراعة طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة فى دعم منظومة الأمن الغذائى بصورة مباشرة وتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ويتمثل هذا الدعم فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، هذا علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم ما تم تنفيذه فى القطاع الزراعى على مدار 10 سنوات:
1- مشروعات عملاقة لزيادة الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان.
2- تنفيذ 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء.
3- طفرة في الصادرات الزراعية تجاوزت 7 ملايين طن خلال عام 2023.
4- اكثر من 40 مليار جنية دعم منظومة للاسمدة خلال 3 ثلاث سنوات.
5 - تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة في 8 محاصيل الاستراتيجية.
6- أكثر من 8 مليار جنية تمويل للمشروع القومي لإحياء البتلو.
7- أكثر من 200 مليون جرعة لقاح لتحصين المواشي ضد الأمراض والأوبئة.
8- انشاء 1776 نقطة تلقيح اصطناعي للمواشي وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة.
9- 3186 قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشى صغار المزارعين في قرى محافظات الجمهورية.
10- التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للفلاحين.
11- استنباط اصناف جديدة من التقاوى والبذور تحقق أعلى انتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة الفلاحين.
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