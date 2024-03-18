محذوفات مواد التاريخ والجغرافيا والاقتصاد للثانوية العامة لطلبة الدمج

كتب محمود طه حسين

حددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى محذوفات مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة الدمج، والتي تمثل صعوبة علي الطلاب المدمجين بالصف الثالث الثانوي بجميع فئاتهم، ومراعاة لظروفهم ومن أجل المساهمة في مواصلة تعليمهم بنجاح وتفوق.

وأوضحت أنه فى مادة التاريخ تمثلت المحذوفات فى الفصل الخامس: التوسع الاستعماري في البلاد العربية قب الحرب العالمية الأولي وحتى الاستقلال، أما فى مادة الجغرافيا تم حذف الوحدة الرابعة : العلاقات الدولية والنظام العالمي الجديد، أما فى مادة الاقتصاد تم حذف الفصل السادس، العلاقات الاقتصادية الدولية.

و تبدأ الامتحانات الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والاحصاء.

- يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- الطلاب يبدأون أداء امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية بداية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.