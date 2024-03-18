محافظ الشرقية يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لبحث تعزيز التعاون

كتب أحمد إسماعيل

استقبل اليوم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة ، وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة بما يحقق الحفاظ علي مقدرات الدولة والصالح العام للمواطنين.

رحب محافظ الشرقية بزيارة رئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق له للمحافظة، مؤكداً أهمية الدور القضائي لمختلف الهيئات والجهات القضائية ، في حل المنازعات القضائية وحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم القضائية في إطار من القانون من أجل تحقيق العدالة الناجزة والصالح العام للمواطنين.

كما أثنى المحافظ على دور هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائط صد قانوني منيع لكافة مظاهر وطرق الإعتداء على الحق والمال العام أو مصالح الشعب المصري.

من جانبه أكد رئيس هيئة قضايا الدولة حرص الأجهزة القضائية على العمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين، مثمناً مجهودات المحافظ وما تشهده المحافظة من تقدم وتطور لإحداث تنمية شاملة بكافة القطاعات المختلفة للإرتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

تطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة، والخدمات التي تقدمها الهيئة، ومردوده علي المواطنين كما تم التطرق لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ الشرقية ورئيس هيئة قضايا الدولة الدروع التذكارية تقديراً لدور كلا منهما في الحفاظ على مقدرات الدولة والارتقاء بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ، والمستشار العسكري للمحافظة ، والمستشار عبد الرزاق شعيب والمستشار سامي محمدي عضوا المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة ، والمستشار محمد حسن الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد ، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد للعلاقات العامة ، والمستشار محمد جمعة رئيس فرع الشرقية أول، والمستشار خالد جودة رئيس فرع الشرقية ثان ، والمستشار مسعد الرفاعي رئيس فرع الشرقية ثالث.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

لقاء رئيس قضايا الدولة ومحافظ الشرقية

تبادل الدروع بين رئيس هيئة قضايا الدولة ومحافظ الشرقية

جانب من اللقاء