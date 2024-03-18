ليبيا وبريطانيا تبحثان سبل دعم العملية الانتخابية فى ليبيا

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بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا عماد السايح، فى طرابلس، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونجدن، سبل دعم العملية الانتخابية فى ليبيا، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الانتخابات القادمة.

وأعرب لونجدن - خلال اللقاء - عن تقديره للجهود التى تبذلها المفوضية استعدادا لانتخاب المجالس البلدية، مجددا استعداد حكومته لتقديم الدعم الفنى والاستشارى للمفوضية مما يعزز جاهزيتها ويهيئ مناخا ملائما لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال).