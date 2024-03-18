لافروف: روسيا منفتحة على إجراء محادثات بشأن أوكرانيا

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع مع الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية لي هوي، إن روسيا مستعدة لإجراء محادثات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، لكنها لن تشارك في أي أحداث بشأن ما يسمى بصيغة زيلينسكي.



وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلت عنه وكالة /تاس/ الروسية "أكد لافروف انفتاح الجانب الروسي على المفاوضات، لكنه شدد على عدم قبول مشاركة روسيا في أي حدث يروج لـ"صيغة زيلينسكي"، بغض النظر عن كيفية تقديمها".



وبحسب البيان، أشار لافروف إلى أن المقترحات المسؤولة بشأن عملية التفاوض يجب أن يسبقها قيام كييف برفع الحظر الذاتي الذي فرضته على المحادثات مع موسكو، ووقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، ووجود إشارات واضحة حول استعدادها لأخذ الحقائق الحالية في الاعتبار وطموحات روسيا، والمصالح القانونية، كما أكد الرئيس [الروسي] فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا".



وبحسب الوزارة، فإن الممثل الخاص الصيني أبلغ لافروف بجولته الأوروبية الأخيرة، التي تهدف إلى تنسيق المواقف وتقييم فرص التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع.