كيربى: الولايات المتحدة لم تر خطة إسرائيل لإجلاء المدنيين فى رفح الفلسطينية

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قال مستشار اتصالات الأمن القومى بالبيت الأبيض جون كيربى، إن الولايات المتحدة "لم تر" خطة إسرائيل لإجلاء المدنيين فى مدينة رفح الفلسطينية، وسط تقارير عن تكثيف الأنشطة العسكرية.

وأضاق كيربي، فى مقابلة متلفزة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "نحن بالتأكيد نرحب بفرصة إلقاء نظرة على خططهم قبل أن ينتقلوا إلى رفح، وأعتقد أنه من المهم أن يفهم المشاهدون أنهم لم يفعلوا ذلك بعد، لم يتطرقوا إلى رفح".

وفى الأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل أنها تخطط لتوجيه الفلسطينيين خارج رفح نحو "جزر إنسانية" فى وسط القطاع قبل الهجوم.