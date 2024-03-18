كيت ميدلتون تظهر مع زوجها "سعيدة وبصحة جيدة" رغم الشائعات عن صحتها

كتبت رباب فتحى

فى ظل استمرار الشائعات حول اختفاء أميرة ويلز، كيت ميدلتون، شوهدت وهي تبدو "سعيدة وبصحة جيدة ومرتاحة" أثناء زيارة إلى متجر مزرعة محلي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي المرة الأولى التي تتم رؤيتها منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن مخطط لها.

وبحسب ما ورد شوهدت كيت وويليام في أحد المواقع المفضلة لديهما، على بعد حوالي ميل واحد من منزلهما في أديلايد، في وندسور السبت بعد مشاهدة أطفالهما الثلاثة - جورج، 10 سنوات، وشارلوت، 8 أعوام، ولويس، 5 سنوات - وهم يشاركون في الرياضة.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الاثنين، إن مشاهدة كيت علنا، كانت فى غاية الأهمية بالنسبة للجمهور البريطاني الذي أصبح أكثر قلقًا بشأن صحة أميرة ويلز في خضم تسونامي من التكهنات حول حالتها غير المعروفة.

وقال شاهد رأى الزوجين لصحيفة "ذا صن" الليلة الماضية: "بعد كل الشائعات التي كانت تدور ، أذهلت لرؤيتهما هناك". كانت كيت تتسوق مع ويليام وبدت سعيدة وبدت في حالة جيدة.

وأضاف "لم يكن الأطفال معهما، لكن هذه علامة جيدة على أنها كانت تتمتع بصحة جيدة بما يكفي لتذهب إلى المتاجر".

على الرغم من عدم التقاط أي صور رسمية للزوجين - التزامًا بطلبهما بالخصوصية بينما تتعافى كيت - فإن ظهورهما المبلغ عنه يعد علامة مشجعة على أنها تتخذ خطواتها الأولى نحو العودة إلى الارتباطات الملكية الرسمية.

ومن المتوقع أن تعود الأميرة، التي قامت بآخر مشاركة عامة لها في ساندرينجهام يوم عيد الميلاد، إلى الخدمة العامة بعد 17 أبريل، عندما يبدأ أطفالها العودة إلى مدرسة لامبروك، بالقرب من أسكوت، بعد عطلة عيد الفصح.

ومع ذلك، هناك ما يشير إلى أن كيت يمكن أن تعود الآن في وقت مبكر وربما تشاهد وهي تدخل قداس عيد الفصح السنوي في كنيسة سانت جورج في ملكية وندسور.