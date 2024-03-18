اليوم السابع
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كافحت وحصلت على دبلوم تجارة فى سن الـ59.. قصة الأم المثالية بالجيزة

الإثنين، 18 مارس 2024 03:21 م
كافحت وحصلت على دبلوم تجارة فى سن الـ59.. قصة الأم المثالية بالجيزة الأم المثالية بمحافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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حصلت نجاح محمود صابر، صاحبة الـ59 عامًا، على لقب الأم المثالية بمحافظة الجيزة، وذلك تتويجًا لمسيرة كفاحها وعطائها التي بدأت منذ الطفولة في سبيل توفير حياة كريمة لأشقائها ومن بعدهم أبنائها.
 
وقالت "نجاح" إن رحلة كفاحها بدأت منذ أن كانت في الـ8 من عمرها، حيث كافحت برفقة والدتها في بيع الخضروات؛ لتوفير حياة كريمة لأشقائها الأربعة بعد وفاة والدها، مضيفة أن ظروف أسرتها الصعبة منعتها من الدراسة والتعليم.
 
وتابعت "نجاح" خلال حديثها لـ"اليوم السابع" أن مسيرة كفاحها لم تتوقف لحظة، حيث تزوجت في سن الـ19 عامًا وأنجبت ثلاثة أبناء، وواصلت مسيرة كفاحها مع زوجها لتوفير حياة كريمة لأبنائها، فكانت تساعده من المنزل في أعمال غسل الملابس، حيث كان يعمل مكوجي، ثم عملت في إحدى الحضانات لتساند زوجها في أعباء المعيشة، خاصة بعد إصابته بمرض السرطان.
 
 
وأضافت أنها في سن الـ49 عامًا قررت الالتحاق بمدرسة محو الأمية لتحقق حلمها في الدراسة والتعلم، مشيرة إلى أنها كانت تذهب لعملها يوميًا في الحضانة ومن بعدها تذهب لسنتر الدروس، ثم تعاود لمنزلها لمباشرة أعمالها المنزلية، وبإصرارها وعزيمتها حققت حلمها وحصلت في سن الـ59 على شهادة محو الأمية ومن بعدها دبلوم تجارة. 
 
الأم المثالية بالجيزة
الأم المثالية بالجيزة

الأم المثالية بمحافظة الجيزة مع اينه
الأم المثالية بمحافظة الجيزة مع اينه

الأم المثالية بمحافظة الجيزة
الأم المثالية بمحافظة الجيزة

شهادة الثانوية
شهادة الثانوية

شهادة محو الامية
شهادة محو الامية

نجاح محمود الأم المثالية بالجيزة
نجاح محمود الأم المثالية بالجيزة
 






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