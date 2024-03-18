قصة مؤثرة للأم المثالية بالغربية.. فقدت زوجها و2 من الأبناء وربت 3 آخرين

وتقول الأم المثالية بالغربية لـ"اليوم السابع"، إنها تزوجت وأنجبت نجلتها الأولى "دعاء" عام 1991، وأصيب زوجها بمرض فيروس سي، وكان يتردد كثيرا على المستشفيات ولم يكن لديهم مصدر دخل كاف للعلاج.

وأضافت أنها انجبت طفلين آخرين ولكن استرد الله أمانته بسبب مشاكل صحية تعرضوا لها وأكرمها الله بـ محمد، إبراهيم"، وأصبح لديها 3أبناء، مضيفة أنها كانت تذهب لزوجها فى المستشفى والتي كان يقضي فيها 20يوما و10 أيام بالمنزل، فكانت تدبر احتياجات أبنائها وتصطحبهم للمدرسة ودرس القرآن فى الصباح، لحين العودة من المستشفى

وأشارت أن حالة زوجها الصحية تدهورت، وعملت فى التجارة بالأسواق لسد احتياجات اولادها، مضيفة أن أبنائها التحقوا بالأزهر الشريف وكانوا من المتفوقين دراسيا، وتخرج محمد ودعاء من كلية الهندسة، وتخرج إبراهيم من كلية الطب جامعة الأزهر، موضحة أنها كانت حريضة على تعليم أحسن تعليم، والمواظبة على حفظ القرآن الكريم، لأنه سر النجاح والتوفيق.

وأكدت أنها تحمد الله وتشكره على اعانتها على تأدية رسالتها على أكمل وجه ورعاية أبنائها بعد وفاة زوجها، وتخرجوا من كليات القمة، وزواجهم، متمنية أن يكرمها الله تعالى بأداء فريضة الحج هذا العام.

أما نجلها الدكتور إبراهيم مقيلي، فأكد أن والدته قدمت قصة كفاح وتضحية لا تقدر بثمن، فوقفت شامخة كالجبال، وكانت السند والداعم لوالدنا بعد أن اتعبه المرض، ولم تتخلي عنه لحظة واحدة.

وأضاف أن والدتنا كانت تحكى لنا ذكرياتها وعندما كنا نسمع ذلك نشعر بالفخر والعزة بهذه الأم العظيمة، التي تحملت الكثير من أجلنا وقامت بتربيتنا أحسن تربية.