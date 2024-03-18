فيها حاجة حلوة.. أهالى منشأة البكارى عملوا زينة رمضان بعلم مصر وفلسطين

في لفتة إنسانية وطنية، زيَّن أهالي شارع الشروة بقرية منشأة البكاري في حي الهرم، شارعهم في شهر رمضان الكريم بعلم مصر وفلسطين، تضامنًا مع القضية الفلسطينية والأشقاء في غزة.
وقال زياد أسامة محمد، 17 عامًا، أحد أبناء الشارع، إنهم قرروا هذا العام أن يستقبلوا شهر رمضان الكريم بزينة تحمل علم مصر وفلسطين، تعبيرًا عن حبهم للشعب الفلسطيني وتضامنًا مع القضية، مشيرًا إلى أن الأهالي بكبارهم وصغارهم تكاتفوا سويًا حتى نفذوا الفكرة في أبهى صورة.
وأضاف أن تنفيذ الفكرة استغرق حوالي شهرًا كاملًا، حيث طرح أحد أبناء القرية الفكرة، وخلال يومين نجحوا في تجميع تكاليف الزينة من الأهالي، والتي بلغت 7000 آلاف جنيه تقريبًا، وبعدها اشتروا الزينة من منطقة العتبة بألوان علم مصر وفلسطين الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، وبدأوا في تعليق الزينة على مدار 14 يومًا.
أهالى منشأة البكارى زينوا الشارع بعلم فلسطين
أهالى منشأة البكارى زينوا الشارع بعلم مصر وفلسطين
زينة رمضان بعلم مصر وفلسطين
زينة رمضان
زينة
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