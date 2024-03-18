علاجات منزلية تساعدك على التعافى بشكل أسرع من البرد والإنفلونزا

كتبت فاطمة خليل

تتزايد حالات الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا مع تقلب الجو وستساعدك بعض العلاجات المنزلية على التعافي بشكل أسرع ولن تسمح للمرض بالتقدم في جسمك، نتعرف على هذه العلاجات في السطور التالية، بحسب موقع تايمز ناو.

علاجات منزلية تساعدك على التعافي بشكل أسرع من البرد والانفلونزا ابق رطبًا يعد الترطيب الكافي أمرًا ضروريًا لدعم نظام المناعة لديك وتعزيز التعافي.

اشرب الكثير من الماء و الأعشاب والسوائل الغنية بالمعادن مثل ماء جوز الهند للبقاء رطبًا. الراحة والنوم اسمح لجسمك بالراحة والتعافي من خلال الحصول على قسط كافٍ من النوم، النوم ضروري لوظيفة المناعة والصحة العامة. اهدف إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لدعم عملية شفاء الجسم. الغرغرة بالمياه المالحة الدافئة الغرغرة بالماء المالح الدافئ يمكن أن تساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل الالتهاب وقتل الفيروسات والبكتيريا.

قم بخلط نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ والغرغرة عدة مرات في اليوم. استنشاق البخار:

استنشاق البخار يمكن أن يساعد في تخفيف الاحتقان، وتخفيف المخاط، وتخفيف صعوبات التنفس. قم بغلي الماء في وعاء، ثم ارفعه عن النار، ثم ضع منشفة فوق رأسك لعمل خيمة. استنشاق البخار لمدة 5-10 دقائق. العسل والليمون يمتلك العسل خصائص مضادة للميكروبات، بينما الليمون غني بفيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة.

قم بخلط ملعقة صغيرة من العسل مع عصير الليمون الطازج في الماء الدافئ واشربه عدة مرات يوميًا لتهدئة التهاب الحلق وتعزيز المناعة. شاي الزنجبيل يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهابات الجهاز التنفسي. قم بغلي شرائح الزنجبيل الطازج في الماء الساخن لتحضير شاي الزنجبيل. أضف العسل والليمون للحصول على فوائد إضافية. حليب الكركم يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب ذو خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.