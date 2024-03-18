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طقس غد.. انخفاض بالحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 21 درجة والصغرى 13

الإثنين، 18 مارس 2024 03:43 م
طقس غد.. انخفاض بالحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 21 درجة والصغرى 13 حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14.
 
 
 
 






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