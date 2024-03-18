ضبط 13 ألف علبة سجائر مهربة في كمين بنطاق مركز مطوبس بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

ضبطت مباحث التموين في محافظة كفر الشيخ، عاطل وسائق يقيمان بمحافظة مطروح، بحوزتهما كميات كبيرة من ماركات سجائر مجهولة المصدر في نطاق مركز مطوبس.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مباحث التموين في كفر الشيخ، يفيد بإيقاف أفراد كمين مطوبس الكائن بالطريق الدولي الساحلي شخصين بحوزتهما كميات كبيرة من السجائر، تحمل ماركات مجهولة.

وانتقل محمود السرو، المفتش بمباحث التموين بكفر الشيخ إلى كمين مطوبس الدولي، وبفحص الأمر تبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية أرقام س ع م 2537، قيادة وائل.خ.إ، 39 عامًا، سائق، ورفقته عبد الرحمن.خ.ع، 25 عامًا، عاطل، ويقيمان بمحافظة مطروح.

كما تبين من عملية الضبط أنهما كان بحوزتهما 13 ألفا و700 علبة سجائر مجهولة المصدر، وبسؤالهما أنكرا حيازتهما للسجائر، وقررا أنهما كانا في طريقهما لتوصيلها إلى أحد التجار في محافظة دمياط، وجرى التحفظ على السجائر المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، تحرر الأجهزة الأمنية محضرا بذلك حمل رقم 6570 لسنة 2024 جنح مركز شرطة مطوبس، وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.