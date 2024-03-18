ضبط المتهم بقتل مواطن فى الوراق بسبب لهو الأطفال

كتب ـ محمود عبد الراضى - سليم على

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبال جثة (سائق- مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طرف أول "المتوفى ونجل شقيقه، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة مُصاب بجرحين طعنيين"- طرف ثان "سائق "توك توك" وزوجته ونجلهما- مقيمون بدائرة القسم) بسبب لهو الأطفال، قام على إثرها سائق "التوك توك" ونجله بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بسلاح أبيض مما أدى لوفاة المجنى عليه وإصابة أخر . عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفـى المشاجرة وبحوزة نجل السائق السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.