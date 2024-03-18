اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل مواطن فى الوراق بسبب لهو الأطفال

الإثنين، 18 مارس 2024 01:35 م
ضبط المتهم بقتل مواطن فى الوراق بسبب لهو الأطفال سجن - أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى - سليم على

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبال جثة (سائق- مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ بالجسم.
 
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طرف أول "المتوفى ونجل شقيقه، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة مُصاب بجرحين طعنيين"- طرف ثان "سائق "توك توك" وزوجته ونجلهما- مقيمون بدائرة القسم) بسبب لهو الأطفال، قام على إثرها سائق "التوك توك" ونجله بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بسلاح أبيض مما أدى لوفاة المجنى عليه وإصابة أخر . عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفـى المشاجرة وبحوزة نجل السائق السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.
 
 
 






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الوراق




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