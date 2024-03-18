وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 31,726 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73,792، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وناشدت الوزارة كافة المؤسسات الأممية إيقاف مجزرة الاحتلال بحق المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي فورا.

ولفتت إلى استشهاد العشرات وعدم القدرة على إنقاذ المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ منذ الصباح.

من جانبه، ذكر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني - في بيان صحفي - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المجمع وأطلقت قذائف داخله، بعد حصاره من كل الاتجاهات، واستهداف كل من يتحرك في محيطه.

وأضاف الجهاز - في بيانه - أن المجمع الذي كان يتم التعويل عليه بشكل كبير في التعامل مع الحالات الحرجة بات الآن خارج الخدمة.