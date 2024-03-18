وقال وزيرالدفاع الكوري الجنوبي، شين وون سيك - خلال مؤتمر صحفي أوردته شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، "إن كوريا الشمالية اعتمدت في البداية على السفن لكنها كثفت من استخدامها للسكك الحديدية لإرسال إمدادات الأسلحة عبر الحدود" .. مشيرا إلى أن بيونج يانج تسلمت نحو أكثر من 9 آلاف حاوية مساعدات مقابل الدعم العسكري.

وتأتي تصريحات شين بعد ساعات من إعلان الجيش الكورى الجنوبى إطلاق بيونج يانج لصواريخ باليستية قصيرة المدى إلى مياهها الإقليمية شرقي البلاد.

وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد اتهمتا الشطر الشمالي في وقت سابق بإرسالها قذائف ومساعدات عسكرية أخرى إلى روسيا خلال صراعها مع أوكرانيا وهو ما نفته موسكو وبيونج يانج.