اليوم السابع
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سقوط مستريحة الأجهزة الكهربائية فى بورسعيد

الإثنين، 18 مارس 2024 01:35 م
سقوط مستريحة الأجهزة الكهربائية فى بورسعيد كلبش - أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى - سليم على

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من (سيدتان- مقيمتان بدائرة القسم) بتضررهما من أخرى (مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والتحصل منهما على مبالغ مالية بإجمالى (585 ألف جنيه) بزعم توظيفها فـى تجارة الأجهزة الكهربائية نظير أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ لهما.
 
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد من ضبطها.. وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 






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