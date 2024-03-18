وأشاد سوباشيتش - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، بالجهود المصرية في إجلاء 54 من المواطنين البوسنيين أغلبهم من الأطفال والنساء من قطاع غزة، مشددا على ضرورة بذل الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي ليكون على نفس مستوى قوة العلاقات السياسية بين مصر والبوسنة والهرسك.

وقال إن الفترة المقبلة سوف تشهد زيارات رفيعة المستوى، معربا عن تفاؤله بإمكانية تعزيز التعاون في عدة مجالات مع مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك فرصة كبيرة للتعاون مع مصر في مجال الطاقة الخضراء والهيدروجين، حيث تسعى البوسنة والهرسك إلى توسيع إمداداتها من الطاقة وعدم اعتمادها فقط على روسيا، مشيرا إلى استعداد بلاده لتوريد الآلات خاصة الزراعية منها إلى مصر، فضلا عن إمكانية أن تصبح البوسنة مركزا لتصدير المنتجات المصرية إلى أوروبا.

ولفت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6ر76 مليون دولار عام 2023 بزيادة تقدر بنحو 31 مليون دولار عن عام 2022.

وأفاد بأنه بحث مؤخرا مع مفتي الجمهورية شوقي علام تقديم منح دراسية لعدد أكبر من الطلبة البوسنيين للدراسة في جامعة الأزهر في ضوء الروابط التاريخية والثقافية التي تربط بين البلدين، مضيفا أنه يتم حاليا الإعداد لمذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي في مصر ونظيرتها في البوسنة؛ لدعم التعاون بين المؤسسات البحثية في كلا البلدين.

وفيما يتعلق بالسياحة.. قال "إن عدد السائحين البوسنيين الذين قضوا إجازاتهم في مصر بلغوا نحو 10 آلاف سائح، بينما زار 906 سائحين مصريين البوسنة والهرسك عام 2023"، مشددا على الحاجة لإعطاء تسهيلات للسائحين من الجانبين، فضلا عن تنظيم حملات دعاية للأماكن السياحية في كل من مصر والبوسنة والهرسك لتعزيز التعاون في مجال السياحة.