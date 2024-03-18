رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد مشروعات دار مصر وجنة بالمدينة

كتب أحمد حسن

تفقد محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ، مشروع دار مصر 2 وجنة مصر بالحى السادس، وذلك بهدف المتابعة الدورية للاحياء والمشروعات القومية للإسكان للوقوف على مستوى (الزراعة - النظافة - وأعمال الصيانة ) .

ووجه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ضرورة تكثيف أعمال النظافة والزراعة للمسطحات الخضراء بين العمارات ومعالجة ظاهرة الملوحة بالمسطحات الخضراء وإعادة زراعتها بالنجيل والاشجار والصيانة الدورية الداخلية للعمارات .

وشدد على ضرورة متابعة أى مخالفات بالكمبوند وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة والتى من شأنها الحفاظ على النسق الجمالى والحضارى والخصوصية للكمبواند وعلى الساده السكان الألتزام التام بشروط التعاقد والتخصيص ومن يخالف تلك القواعد فسيتم تطبيق القواعد واللائحة العقارية حيال تلك المخالفات .