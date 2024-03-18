رئيس "الأهلى للصرافة": 1.8مليار جنيه حصيلة النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف

كتب - أحمد يعقوب

قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلى المصرى، اليوم الاثنين، إن حصيلة بيع النقد الأجنبى داخل فروع الشركة بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف يوم 6 مارس 2024 وحتى الآن، موضحاً أن تعاملات أمس الأحد بلغت 275 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن فروع الشركة البالغة 89 فرعا تشهد زيادة كبيرة فى الإقبال على بيع مختلف العملات العربية والأجنبية وهو مؤشر مهم لعودة الثقة فى الاقتصاد المصرى نتيجة القرارات الاقتصادية الجديدة، متوقعاً أن تشهد حصيلة النقد الأجنبى نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة.

وأكد البنك المركزي المصرى، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الجارى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.