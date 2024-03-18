رؤية مصر 2030.. بناء قدرات كوادر المحليات بأسوان وتدريبات على التكنولوجيا

وينفذ مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة الدورات التدريبية المتنوعة، فى ضوء رؤية المحافظة للإرتقاء بمنظومة العمل منها التدريب على برامج الحاسب الالى التي من شأنها تنمية قدرات ومهارات العاملين فى التعامل مع الحاسب الآلى للعاملين بديوان عام المحافظةوالوحدات المحلية التابعة للمحافظة .وتم التدريب على مهارات التعامل على برامج الحاسب الآلى بمعمل تدريب الحاسب الآلى التابع لمركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة

وهو مركز تدريب نوعي مجهز بوسائل التدريب والتقنية الحديثة، وتم تنظيم دورات تدريبية لكوادر الصف الأول والثانى من العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن للتعرف على أهداف التنمية المستدامة ونشر مفهوم رؤية مصر 2030 وذلك بقاعات مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة، وتنظيم مثل هذه الدورات التدريبية يستهدف تطوير الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات الميدانية والمساهمة فى رفع كفاءة العمل الإدارى الحكومى ، والإرتقاء بجودة حياة المواطنين.

وتستهدف هذه الدورات عرض نظرة تاريخية عن أهداف الألفية، وأهداف التنمية المستدامة الـ17 هدف ، والتعريف بمفهوم الإستدامة ، وأبعاد التنمية المستدامة وربطها برؤية مصر 2030 ، وخاصة فيما يتعلق بالبعد الإقتصادى، والبعد الإجتماعى ، والبعد البيئى .

ويواصل مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنيةالمستدامة تنفيذ الدورات التدريبية على برامج الاوفس المكتبية التي من شأنها تنمية قدرات الذاكرة المؤسسية للعاملين بديوان عام المحافظةوالوحدات المحلية التابعة لمحافظة أسوان.

كما شهد مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة، الدورة التدريبية " للبرنامج التطبيقى على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات " للعاملين المعنيين بمختلف أجهزة المحافظة بالتعاون والتنسيق المتواصل بين المحافظة ووزارة الإتصالات لتوفير الدعم اللازم لتنمية الجهود المبذولة ضمن خطة التطوير المؤسسى والتحول الرقمى والتكنولوجى بما يساهم فى تحقيق طفرة ونقله نوعية تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى تطبيق المشروع القومى "مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 ".

جدير بالذكر، أن مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة يشهد تنظيم العديد من الدورات التدريبية الهادفة للإرتقاء بالمستوى الفكرى لدى قطاع العاملين ، وأيضاً خريجى الجامعات المختلفة.

كما شهد مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة إجراء برنامج تدريبى مكثف على آلية التشغيل الخاصة بالطابعة ثلاثية الأبعاد وفي إطار الجهود المكثفة التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية للإرتقاء بالمستوى المهنى للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يتم مواصلة تنفيذ الدورات التدريبية من خلال مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة لتأهيل العاملين بادارات الامن للتعامل الفورى والسريع وأداء الخدمات للمواطنين على اكمل وجه، حيث عقدت الدورة التدريبية التثقيفية والتأهلية "المجموعة" للعاملين بادارات الامن بعنوان "تنمية المهارات الشخصية"، التى تخللها ورش عمل تفاعلية لتنمية مهارات ورفع كفاءة العاملين بإدارات الأمن، علاوة علي حزمة البرامج التدريبية الهادفة للإرتقاء بالعنصر البشرى وتأهيله وإعداده بأعلى المعايير الدولية وفقاً لرؤية مصر 2030 .



تدريبات علي التكنولوجيا ونشر أهداف التنمية المستدامة (1)



تدريبات علي التكنولوجيا ونشر أهداف التنمية المستدامة (2)



تدريبات علي التكنولوجيا ونشر أهداف التنمية المستدامة (3)



تدريبات علي التكنولوجيا ونشر أهداف التنمية المستدامة (4)



تدريبات علي التكنولوجيا ونشر أهداف التنمية المستدامة (5)



تدريبات علي التكنولوجيا ونشر أهداف التنمية المستدامة (6)



تدريبات علي التكنولوجيا ونشر أهداف التنمية المستدامة (7)