ذروة حالة عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر مواطني 8 محافظات من الأمطار.. فيديو

كتب محمود راغب

كشف الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وخلال الأيام المقبلة، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد.

وقال عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية وسط تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية وتساقط الأمطار على عدة مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد أقل شدة لمحافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت أن ذلك يأتى مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط الرياح الذى يزيد من الاحساس ببرودة الطقس، ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء .

وعن فرص الأمطار المتوقعة الساعات غدا، أشار إلى أن فرص الأمطار تكون متوسطة ورعدية على السواحل الشرقية للبلاد تمتد أقل شدة إلى باقى محافظات الساحل الشمالى وشمال الوجه البحرى مع فرصة أن تمتد خفيفة لأماكن من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح

ووجه القياتى تحذيرات لسكان 8 محافظات وهى محافظات الساحل الشمالى وشمال الوجه البحرى ومحافظة البحر الاحمر يتوخى الحذر التام وعدم ملامسة أعمدة الإنارة أو التواجد أعلى أسطح المبانى أثناء تساقط الأمطار.