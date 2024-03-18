خيط الجريمة.. اعترافات الأهالى تكشف 12 متهما قتلوا شخصا وشرعوا بقتل 9 آخرين

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة"، والتي تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة".

قادت اعترافات الأهالى الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق في محافظة المنيا، لكشف تفاصيل جريمة بشعة ارتكبها 12 شخص في مركز سمالوط بمحافظة المنيا بعد أن قتلوا شخص وشرعوا في قتل 9 آخرين، بهدف الاستيلاء على أرضهم بالقوة.

تفاصل الواقعة بدأت عام 2014 الماضى ، بنشوب خلافات بين المتهمين والمجنى عليهم بسبب قطعة أرض يملكها القتيل تطورت إلى مشاجرة قرر على إثراها توجه المتهمين إلى محل سكن المجنى عليهم بقصد منع حيازتهم للأرض بالقوة، وارتكبوا فيه جريمة التعدي عليهم، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين لأسلحة نارية مختلفة الأنواع وأطلقوا أعيرة نارية داخل القرية.

وقررت محكمة النقض رفض الطعن المقدم من 12 متهما بقتل شخص والشروع في قتل 9 آخرين وتأييد حكم المؤبد الصادر ضدهم وذلك لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجني عليهم وإلحاق الأذى بهم في محافظة المنيا.