خليك في الخروب وقلل الملح والعرقسوس..نصائح لمرضى القلب في رمضان

كتبت أمل علام

قال الدكتور سليمان غريب أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بطب قصر العينى، إن هناك 4 مشروبات شهيرة اعتاد المصريين تناولها في رمضان، مثل العرقسوس، ويقال إن العرقسوس يرفع الضغط، وهناك دراسات أجريت في جمعية الضغط المصرية، ووجدنا أن العرقسوس قد يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم ولكن لا نعرف الكمية أو التركيز الذى يؤدى الى ارتفاع ضغط الدم.



الخروب مفيد لمرضى القلب والسكر

وأوصينا إن ارتفاع ضغط الدم يتحدد حسب الكمية التي يتناولها المريض، موضحا، إن الكركدية سواء سخن أو بارد فانه يخفض ضغط الدم، ولكن لا نعرف مدى التركيز الذى يحتاجه لخفض ضغط الدم.

وأوضح، إن السوبيا تعتبر مشروب نشوي وتحتوى على الكثير من السكر، وهى ترفع السكر في الدم، أما الخروب فانه لا يوجد ضرر من تناوله لمرضى القلب، ومرضى السكر، وحاليا نجرى أبحاث ودراسات على الكركدية والعرقسوس لمعرفة مدى قدرتهما على خفض الضغط أو ارتفاعه بناء على الكمية التي يتناولها الشخص .

وأوضح، إن الهدوء النفسى يخفض ضغط الدم، ولكن الانفعال يمكن أن يرفع الضغط، وبعد ساعة يعود إلى طبيعته، والناس الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عليهم قياس الضغط في رمضان كل أسبوع .

وقال، إن جميع الأطعمة مسموح بتناولها لمرضى القلب، ولكن علينا اتباع 4 نصائح وهى:

1.الاقلال من الملح..

2. زيادة الخضروات النيئة غير المطبوخة، وتناول الفواكة الطازجة.

3.المشى يوميا لمدة نصف ساعة قبل الإفطار أو بعد الإفطار.

4.خفض الوزن، حيث وجدوا أن الناس الذين لا يتحركون هم أكثر عرضه للاصابة بالجلطات، موضحا أن الحركة مفيدة لكل من مرضى القلب والسكر بما لا يجهد القلب .

وقال في تصريح خاص لــ "اليوم السابع"، إن للصيام تاثير الصيام على مرضى القلب و الأوعية الدموية، موضحا، إن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم فان الصيام مفيد لهم لأنه يخفض ضغط الدم، والمرضى الذين يعانون من ضغط الدم ويتناولون أدوية مدرات البول عليهم الحذر لأن مدرات البول تسبب جفافا لهم ويكونوا عرضه للإصابة بالجلطات.

وأضاف، إن هؤلاء المرضى نوصف لهم أدوية لا تسبب هذه المضاعفات لهم، والمرضى الذين قاموا بتركيب دعامات فيجب عدم السماح لهم بالصيام قبل مرور 90 يوم على تركيب الدعامة، لذلك لازم يفطر لأن الصيام يجعل قابليته للإصابة بالجلطات تزيد كما أن الأدوية التي تقلل الجلطات مفعولها يقل مع الصيام.

وأضاف، إن المرضى الذين يعانون من مرض السكر مع هبوط القلب فعليهم عدم الصيام، كما أن المرضى الذين يعانون من جلطات حديثة في القدمين فعليهم الامتناع عن الصيام لأن الصيام يسبب الجفاف، موضحا، إن الجفاف يسبب الجلطات.

واكد، إن عدم انتظام ضربات القلب تؤدى إلى الوفاة وقد وجد أن بعض أدوية السكر قد تسبب عدم انتظام ضربات القلب مما تسبب مضاعفات خطيرة على المريض، لذلك يجب متابعة هؤلاء المرضى خلال الصيام.

وأشار إلى أن أدوية الاستاتين والتي تخفض الكوليسترول يجب أن يتناولها المريض ليلا مع تخفيض الجرعة في الصيام، وتناول مجموعات معينة من الاستاتين، ويجب عمل تحليل للكلى قبل تناولها، وهو تحليل يبين معدل فلترة الكلى، فإذا قل عن 30 لازم نوقفه.