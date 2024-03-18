خالد الجمل: الدكتور على جمعة تطرق لـ6 قضايا مهمة ببرنامجه نور الدين.. تفاصيل

كتب لؤى على

قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن الحلقة أكدت على عدد من الأمور الهامة:

1- سؤال (حكم دفع رشوة لتخليص أوراق)

- اجابة فضيلة الدكتور علي جمعة واضحة وقاطعة أن الرشوة مال حرام .. وقد أحسن فضيلته بهذا القول الصريح الواضح لأن هذا أمر وجب أن يعرفه كل من يحاول أن يغير مسماها ليقنع نفسه بأنها مال حلال غير أنها حرام وطالبها يدخل علي ماله الحرام مهما تغيرت مسماها.. ويكون دافعها المضطر قد فعل فعل مكروها.



2- سؤال (هل استغلال الثغرات القانونية مشروع أم حرام ؟)

- أوضح فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة الفارق مابين استغلال الثغرات القانونية ومابين النحايل ... فأي قانون معلوم أن به ثغرات يمكن للمحامي ان يصل إليها حتي كانت لإظهار الحق ورد المظالم الي اصحابها خاصة إذا ما حاول الطرف الآخر أن يستخدمها لإخفاء صفة المشروعية علي ما أخذه من حقوق بغير وجه حق ... لذلك كان لصاحب الحق أن يحاول بمهارته العلمية القانونية أن يستعمل تلك الثغرات لتحقيق العدالة .. أما التحايل والخداع فهذا محرم ولا يجوز .. بل ويكون فاعله ومن خرض علي فعله قد ارتكب معصية كبيرة.



3- سؤال (حكم الإتجار في العملة الصعبة)

- من يتاجر فيها ملعون .. هكذا قال فضيلته وصدق بل وأحسن فضيلته بما قال خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الخلط بين المصلحة العامة والخاصة .. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره قد أوضح ماقاله فضيلته حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم) ومعلوم أن الاتجار في العملة الصعبة بشكل غير قانوني قد يضر بمصالح البلاد والعباد لما فيه من الاحتكار المباشر للعملة فينطبق عليه حديث رسول الله(المحتكر ملعون).



4- سؤال (حكم ميراث المال الحرام)

- قال فضيلته "إن الميراث يطهر المال بانتقاله للوارث فلا يوجد مال موروث حرام" .. وهذا أمر هام يجب أن يعرفه الجميع .. وهنا أوضح أن ما قاله فضيلته يشرح به قاعدة عامة وهو أن المال يطهر بالميراث ولكن قد لا يدخل فيها من ورث مالا وهو يعلم أنه من حرام وكان شريكا فيه قبل أن يرث .. كأن يكون صاحب المال يعمل في تجارة محرمة وقد أشرك معه ولده أو أحد ورثته في ادارة هذه التجارة المحرمة كالمواد المخدرة او الآثار مثلا او غيرها مما يحرم شرعا وقانونا.

5- سؤال (حكم البناء علي ارض زراعية)

- قال فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة أن هذا أمر لا يجوز لأن فيه اعتداء علي اقوات ومصالح العباد لأن الرقعة الزراعية هي ما يقتات منها الناس فلا يصح أن نعتدي عليها لأي سبب كان ولو بحجة الضرورة .. فالضرورة التي تبيح اكل لحم الخنزير هي أن الانسان قد يموت جوعا فلايجد أمامه سواه فقط .. لذلك فهذه ليست كتلك.



6- سؤال (حكم من يتحايل بالقانون ليمنع الزوجة حقها الشرعي عند الطلاق)

- قال فضيلة الدكتور علي جمعة أن هذا امر حرام ولا خلاف علي ذلك وحقا قال فضيلته حيث تعجب ممن يظن انه بهذا قد فاز وهو يجهل أن مدة بقائه في الأرض قصيرة جدا مقارنة بيوم الحساب حيث ان من عاش ١٠٠ سنة مثلا يكون كمن مكث مجرد ٣ دقايق في الاخرة ..!! لذلك لايجب علي اي احد ان ياكل حق أو مال اي احد في الدنيا لأن ساعة الحساب سريعة وقريبة جدا.