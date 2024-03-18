حذاء بايدن الجديد يثير الجدل.. تقرير: يمنحه أقصى استقرار وراحة فى السير

كتبت ريم عبد الحميد

أثار الحذاء الجديد للرئيس الأمريكي جو بايدن نقاشا جديدا بشأن صحته ووضعه الجسدى، فى حين تكهن البعض بأن هذا الحذاء مصمم لمنع سقوط الرئيس.

وفى تغريدة على موقع إكس من حساب "أبحاث الحزب الجمهورى"، أشارت إلى أن من يتولون شئون بايدن يجبرونه على ارتداء حذاء رياضى جديد لأنه يتنقل كثيرا.

وتقول فوكس نيوز إن المراقبين شبهوا الحذاء بـ "بمراسى القوارب" والأرصفة البحرية. لكن تقرير مرفق فى التغريدة بعنوان Inside Election كشف أن الحذاء الجديد للرئيس هو بالفعل من الأحذية الرياضية المصنوعة من ماركة الأحذية هوكا.

وأشار التقرير إلى أن الحذاء مصمم لتحقيق أقصى قدر من الراحة والدعم أثناء المشى أو ركوب الدراجات.

وأوضح تقرير inside Election أن حذاء بايدن يسمى " Hoka Transport" وهو حذاء له نعل عريض وبلا شك رائع لتحرير الاستقرار.

وتحدث التقرير عن تاريخ الريس بايدن من التعثر، لكن الحذاء مريح للغاية ويشعر وكأنه يمشى فى الهواء.

ولفت إلى أن الحذاء يحمل ختم موافقة الجمعية الأمريكية صحة الأقدام، مشيرا إلى أن الفحص الطبي الذى أجراه بايدن الشهر الماضى كشف أن الرئيس يعانى من اعتلال عصبى حسى فى قدمه.



حذاء بايدن

وسبق وأن تعثر بايدن وسقط عدة مرات بعد توليه الرئاسة، كان آخرها أثناء صعوده درج طائرة الرئاسة إير فورس وان الشهر الماضى. وفى الواقعة الأخيرة، استطاع بايدن أن يتمالك نفسه قبل أن يواصل الصعود.

وبعد سلسلة من التعثرات والسقوط على سلم طائرة الرئاسة فى عام 2021، قام فريق البيت الأبيض باستخدام سلم طائرة أقصر بما يسمح للرئيس بصعوده بسهولة أكبر. كما أشار تقرير لصحيفة نيويورك تايمز فى فبرايز الماضى أن جهاز الخدمة السرية أصبح يخصص عميلا الآن للوقوف أسفل السلم عند صعود بايدن للطائرة.