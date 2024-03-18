جدول امتحانات شهر مارس لطلاب رابعة وخامسة وسادسة ابتدائى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات شهر مارس للعام الدراسى 2023 / 2024 لطلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، حيث تنطلق الامتحانات ابتداءً من الإثنين 25 مارس وتستمر حتى الأربعاء 3 أبريل 2024.

وفيما يلي جدول امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) بمحافظة الجيزة.

-الإثنين 25 مارس 2024: امتحان مادة التربية الدينية.

-الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة المهارات المهنية.

-الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-الإثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة العلوم.

-الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

-الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الامتحان يتم فى أجزاء المنهج المقرر الذي تم تدريسه خلال شهر مارس 2024، لافتة إلى أن الامتحان يوضع بمعرفة موجه المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية.

وأشارت المديرية إلى أن الاختبار يتم فى جزء من الحصة الدراسية، ما عدا الحصة الأولى والحصة الأخيرة، وحسب ظروف كل مدرسة.