جدول امتحانات شهر مارس لطلاب أولى ثانوى بالجيزة.. تنطلق 24 مارس

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات شهر مارس للعام الدراسى 2023 / 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث تنطلق الامتحانات ابتداءً من الأحد 24 مارس وتستمر حتى الإثنين 8 أبريل 2024.
وفيما يلي جدول امتحانات شهر مارس لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة.
-الأحد 24 مارس 2024: امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.
-الإثنين 25 مارس 2024: امتحان مادتي الكمبيوتر والتربية المهنية.
-الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.
-الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة الكيمياء.
-الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
-الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة الفلسفة.
-الإثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
-الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الفيزياء.
-الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة التاريخ.
-الخميس 4 أبريل 2024: امتحان مادة الأحياء.
-الأحد 7 أبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.
-الإثنين 8 أبريل 2024: امتحان مادة الجغرافيا.
جدول امتحانات شهر مارس للصف الرابع والخامس والسادس
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