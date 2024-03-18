جامعة حلوان تستضيف رئيس جامعة زيجيانج الصينية لبحث التعاون المشترك

كتب محمد صبحى

في إطار تعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للشراكة العلمية والثقافية، استضافت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل وفدًا من جامعة زيجيانج الصينية برئاسة الدكتور جيناج يولينجو رئيس الجامعة، وعدد من الأساتذة بالجامعة والمسؤول الثقافي بالسفارة الصينية بالقاهرة.

استقبل الوفد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية، ووكلاء كلية التربية، وبعض أساتذة الكلية.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور الهامة، حيث تم التباحث حول إمكانية تدشين اتفاقية تعاون بين الجامعتين، والبدء في إنشاء برنامج مشترك لتدريب المدرسين المصريين على تدريس اللغة الصينية، إضافة إلى برنامج خاص لقيادات التعليم.

ويأتى هذا اللقاء لتوطيد أواصر التعاون مع الجامعات الصينية الرائدة، في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين، والطفرة الكبيرة ومستوى التميز العلمي لجامعتي حلوان و زيجيانج والإنجازات البحثية المرموقة.

من جانبه، عبر الدكتور جيناج يولينجو عن سعادته بزيارة جامعة حلوان وإقامة شراكات علمية مثمرة معها، مؤكدًا اهتمام جامعته بتعزيز حضورها في الساحة الأكاديمية المصرية والاستفادة من الخبرات المتميزة للجامعات المصرية.