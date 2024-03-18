تونس: فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطنى فى 21 مارس

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اليوم الاثنين فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 21 الى 23 مارس الجاري.



وأوضحت الهيئة العليا للانتخابات ـ في بيان اليوم ـ أن المرشح عليه أن يتقدم بطلب ترشحه شخصيا بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات المعنية.



وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قد أعلنت السبت الماضي أن انتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم ( الغرفة النيابية الثانية) ستجرى يوم 27 مارس الجاري وسيتم الاعلان عن نتائجها مباشرة بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن المترشحين المعنيين بهذه الانتخابات هم اعضاء مجالس الجهات الذين تم اختيارهم بآلية القرعة حيث سيتم انتخاب 3 أعضاء عن كل مجلس جهوي ، إلى جانب أعضاء مجالس الاقاليم (5 مجالس) عبر انتخاب عضو وحيد عن كل مجلس ليكون العدد الاجمالي لاعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم 77 عضوا.