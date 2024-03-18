توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظة الغربية

الغربية محمد طارق

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية ، البدء فى توزيع عدد 4000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، حيث إنه إلى الآن تم التوزيع بعدد 13 قرية وهم قرى "أبشواى الملق وعزبة البكري وعزبة الباز وعزبة الابياري وعزبة ابو جليل وعزبة مدكور وعزبة حسن صدقى بمركز قطور، وقرى الهياتم وصفط تراب وعزبة الشيمى وعزبة خضر وعزبة عثمان وعزبة سالم بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية".

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة .

من جهته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان التوزيع جاء ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والشركة المصرية للإتصالات لتوزيع عدد 100 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

مضيفًا أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان بدءت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا.