تكاثر للسحب وأمطار على السواحل الشمالية مصحوبة بحبات الثلج

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب الوجه البحري يصاحبها تساقط امطار متفاوتة الشدة مع تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد : ومع تقدم الوقت تتقدم السحب لباقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري كما تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الاثنين، فرص الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، لافته إلى أن الأمطار تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

وأضافت هيئة الأرصاد إلى أن فرص الأمطار تمتد متوسطة وتكون رعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية لجنوب الصعيد ، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على شمال وجنوب الصعيد .

ويشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد ، مائل للدفء على جنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 16.