تعليم جنوب سيناء يحصد 3 مراكز فى مسابقة المكتبات النموذجية على الجمهورية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، حصول مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، على 3 مراكز في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية لعام 2023/2024

تحت رعاية الدكتو رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وهنأ لبنى نايل شوقي موجه عام المكتبات بالمديرية لحصول تعليم جنوب سيناء على ثلاثة مراكز في مسابقة المكتبات النموذجية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة: فازت مدرسة 30 يونيو للتعليم الأساسي بالمركز الرابع للمرحلة الابتدائية تحت اشراف محمد على عزب أخصائي مكتبات وفاتن عبد القادر عبد الحميد موجه المكتبات للمرحلة الابتدائية، وفازت مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بنين بالمركز بالثالث في المرحلة الإعدادية تحت إشراف أمل علي أبو العينين أخصائي مكتبات ورحاب سعيد جوده موجه المكتبات للمرحلة الإعدادية.

وفازت مدرسة السادات الثانوية بنات بالمركز الرابع للمرحلة الثانوية تحت اشراف محمود محمد أيوب أخصائي مكتبات، وغادة صلاح الشوربجي.



ووجه سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على جهوده الحثيثة لرعاية الموهوبين والمتميزين ودعم الأنشطة التعليمية بها.

كما وجهت لبنى نايل شوقي موجه عام المكتبات بالمديرية الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على دعمه الدائم والمتواصل للأنشطة وخاصة المكتبات ، كما هنأت الفائزين بالمسابقة على الإنجاز الكبير، وأشادت بجميع جهود القائمين على المسابقة بالمديرية والإدارات والمدارس متمنية للجميع حظا أوفر بالمشاركات القادمة.