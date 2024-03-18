تعرف على السيارات الكهربائية المرخصة خلال فبراير 2024

كتبت : أماني سمير

يهرول العالم أجمع نحو التحول للأخضر، وذلك من خلال إتباع مجموعة من الإجراءات الهامة والمتنوعة أبرزها "تصنيع السيارات الكهربائية " والإستغناء تماما عن السيارات التى تعمل بالبنزين والديزل، ليكون ذلك بداية من 2035 وحتى عام 2050 علي مستوي العالم أجمع .

وعن أعداد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر منذ عام 2022 وحتي عام 2023، أوضح التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى، أن عدد المركبات الكهربائية في مصر بلغ 3212 مركبة كهربائية فى الفترة من سبتمبر 2022 وحتى شهر سبتمبر 2023.

وبلغ عدد السيارات الكهربائية التى تم ترخيصها فى شهر سبتمبر الماضي حوالي 184 سيارة، وقد حققت طرازات "أى دى 4" من ماركة "فولكس فاجن" ترخيص حوالى 29 سيارة بينما "أى دى 4 – كروز" 13 سيارة، أما ماركة "تسلا" فقد تم ترخيص حوالى 10 سيارات، وماركة "بى واى دى " 20 سيارة، وماركة " مرسيدس " 14 سيارة من بينها 6 سيارات لـ eqc400، أما ماركة " بى ام دبليو -ix3 قد حققت ترخيص حوالى 5 سيارات، اما طرازات x1 i حققت سيارتين فقط.

وعن آخر فترة من العام الجاري 2024 كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات أن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى شهر فبراير سجلت نحو 501 مركبة.

وجاء من بينهم ترخيص حوالي 469 سيارة ملاكى حيث حققت فولكس فاجن 214واحتلت أى دى 4 المركز الاول بين سيارات فولكس فاجن حيث حققت 75سيارة أما بى واى دى فقد سجلت 79 سيارة اما سيارتها سونج بلاس 41 سيارة اما مرسيدس فقد استقبلت السوق 38 سيارة من اجمالى سيارات مرسيدس بينما احتلت إى كيو إى 350 عدد مبيعات 16 سيارة من بين مبيعات مرسيدس اما بى ام دبليو فقد حققت مبيعات 31سيارة من بينها 16 سيارة فقط من طراز أى اكس 3 من بين سياراتها اما تسلا 28 سيارة .

يذكر أنه طبقا لخطة الدولة المصرية 2030 فقد تم البدء في التوجه لهذه الصناعة الهامة " من خلال توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن الإعلان عن إعفاء السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع إستخدامها بالإضافة إلي العمل علي قدم وساق لتوفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك السيارات علي مستوي الجمهورية .

لنجد خطوات جادة من القيادة السياسية خلال عام 2023 من خلال إنشاء "المجلس الأعلى للسيارات" برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ولفيف من وزراء المجموعة الإقتصادية، بالإضافة إلي بعض خبراء السيارات .

كما نجد الدولة المصرية جادة كل الجد في مساعيها لتصنيع "السيارات الكهربائية" و"الأتوبيس الكهربائى"، بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن، ولا سيما في ظل التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة للحد من التغيرات المناخية، والإبتعاد عن مركبات الوقود الإحفورى للحفاظ على البيئة، بنسبة مكون محلى جيدة طبقا لإستراتيجة السيارات الجديدة كليا والتي تهدف إلي العمل علي رفع نسبة المكون المحلي للسيارات " الملاكي " من 45% إلي 50%، والأتوبيسات من 65% إلي 80% تقريبا.