تصادم 3 سيارات نقل فى الإسماعيلية دون خسائر بشرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت قرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، حادث تصادم 3 سيارات دون وقوع خسائر بشرية، وتلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات جامبو بقرية نفيشة السبع آبار الشرقية .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين في حال وجودهم .

وبمتابعة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم فتح الطريق ، بالتنسيق مع إدارة المرور وقسم الشرطة، والحماية المدنية.



كما تم فرد الرمال على الطريق بواسطة معدات وأفراد طوارئ الوحدة المحلية بمركز ومدينة الإسماعيلية نتيجة وجود بقعة سولار على الطريق، ولا توجد أى إعاقة مرورية.

حادث تصادم 3 سيارات (1)



حادث التصادم