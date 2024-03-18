تشريح جثة سائق لقى مصرعه على يد جاره بسبب لعب الأطفال لبيان سبب الوفاة

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة سائق لقى مصرعه على يد جاره بسبب لعب الأطفال لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

فيما أمرت النيابة العامة بالجيزة حبس سائق توك توك ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل جارهم بسبب لعب الأطفال.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبال جثة سائق وبها جرح طعنى نافذ بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "المتوفى ونجل شقيقه، مقيم بمنطقة إمبابة مُصاب بجرحين طعنيين" وطرف ثان "سائق "توك توك" وزوجته ونجلهما- مقيمون بمنطقة الوراق بسبب لهو الأطفال، قام على إثرها سائق "التوك توك" ونجله بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بسلاح أبيض مما أدى لوفاة المجنى عليه وإصابة أخر. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفـى المشاجرة وبحوزة نجل السائق السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.